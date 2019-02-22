Минсельхоз намерен сделать акцент на халяльную продукцию в экспорте продовольствия

Министерство сельского хозяйства считает халяльную продукцию одним из приоритетов российского экспорта, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

«Развитие рынка халяльной продукции является одной из точек роста для экспорта, и тема международной сертификации российской халяльной продукции должна быть максимально отработана», – заявил Патрушев, передает РИА «Новости».

Между тем, по словам замминистра сельского хозяйства Сергея Левина, халяльная продукция становится все более востребованной в мире, поэтому в министерстве решили разработать отдельную программу по продвижению халяля на внешние рынки. Также Левин сказал, что по договоренности с Дубайским центром аккредитации сейчас ведется аккредитация российской продукции, что станет первым шагом в получении международной сертификации.

В 2017 году было заявлено, что среди перспективных направлений экспорта халяля рассматриваются рынки стран Персидского залива. Тогда же говорилось, что объемы халяльной продукции в Татарстане достигают 100 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что объемы экспорта продовольствия превышают объемы поставок вооружения.