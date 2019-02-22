В Эквадоре произошли два землетрясения подряд

Менее чем за час в пятницу утром сразу два землетрясения магнитудой 7,7 и 5,5 произошли в Эквадоре, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Информации о жертвах и разрушениях на Эквадоре пока не поступала, передает РИА «Новости».

Первые толчки зафиксировали на востоке страны в 10.17 по времени UTC (13.17 мск) в 132 километрах на юго-восток от Палоры. Очаг залегал на глубине 152 километров. Магнитуда землетрясения составила 7,7 баллов.

Второе землетрясение магнитудой 5,5 баллов случилось в 10.40 (13.40 мск) в 15 километрах на юго-восток от Дурана. Очаг землетрясения залегал на глубине 82 километров.