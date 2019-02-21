Беглов: Жители Петербурга ждут перемен к лучшему

На ежегодном съезде Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга врио губернатора города Александр Беглов заявил, что власти занимаются улучшением качества жизни петербуржцев.

Участников съезда приветствовали Беглов и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Александр Беглов отметил важную роль муниципальной власти в реализации национальных проектов, развитии нашего города, сообщается на сайте администрации города.

«Мы с вами соратники и занимаемся общим делом – улучшением качества жизни петербуржцев», – сказал глава города.

Он обозначил необходимость уже к 2020 году в Петербурге перейти к «бюджету развития». Для этого нужно продолжать укреплять взаимодействие между всеми ветвями власти и работать над привлечением средств из федеральной казны. При этом бюджет будет формироваться, прежде всего, в соответствии с предложениями петербуржцев. Важным инструментом в решении этой задачи будет в том числе программа «Твой бюджет».

«Жители Петербурга ждут перемен к лучшему. Мы должны вместе работать над созданием комфортной городской среды, не только в центре, но и в новых районах. У каждого из нас есть кредит доверия, и мы обязаны его оправдать», – подчеркнул Александр Беглов.

Действующий глава города поделился планами по разработке программы подготовки кадрового резерва нового поколения. Площадкой, на которой молодые управленцы могли бы получать практический опыт, может стать система территориального общественного самоуправления. Временно исполняющий обязанности губернатора призвал представителей муниципальной власти уделить пристальное внимание развитию ТОСов.

«Не вижу другой альтернативы, кроме совместной работы. Мы обязаны любить город, тогда все уйдет в сторону. Только по результатам, по делам будут судить о нашей деятельности», – добавил Александр Беглов.

В завершение своего выступления действующий глава города вручил председателю Совета Всеволоду Беликову Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, а главам внутригородских муниципальных образований – почетные грамоты и благодарности Губернатора Санкт-Петербурга.