Рогозин ответил Маску на слова о превосходстве двигателя SpaceX над РД-180

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска в ближайшем будущем не сумеет создать ракетные двигатели, превосходящие российские.

«Маск не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь. Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородо-керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

Также глава госкорпорации пожелал удачи в создании превосходящего российские агрегаты двигателя. «Пока не получится, Россия в этой части номер один в мире», – подчеркнул он.

Илон Маск заявил о превосходстве двигателя Raptor над РД-180. Он сообщил, что новый двигатель Raptor, разрабатываемый компанией SpaceX, побил рекорд российского двигателя РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин пояснял газете ВЗГЛЯД, что заявление Маска является частью информационной политики Маска, направленной на поддержание его имиджа серийного визионера-практика.