Названа причина недомогания школьников в Петербурге после теста на туберкулез

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит проверку после того, как у 11 учеников 72-й школы проявилась необычная реакция на использование диаскинтеста (кожная проба для определения туберкулеза).

По результатам проверки управление выявило нарушения требований к транспортировке и хранению имуннобиологических препаратов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Управление Роспотребнадзора приняло решение приостановить использование диаскинтеста до выяснения обстоятельств.

Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается, говорится в сообщении.

Напомним, 11 учеников школы № 72 Калининского района Санкт-Петербурга почувствовали себя плохо после диаскинтеста, их доставили в ДГБ 1. После осмотра четыре ребенка остались в медучреждении под наблюдением врачей.

Кроме того, накануне стало известно, что в Перми из-за отсутствия пробы Манту (один из способов проверки на туберкулез) в гимназию №3 почти полгода не допускают до занятий двух девочек. При этом отмечается, что родители отказались от этого метода в пользу более современного T-Spot, показавшего, что обе школьницы здоровы.