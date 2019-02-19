Россия договорилась о поставке 20 медицинских вертолетов в Китай

Холдинг «Вертолеты России» поставит 20 вертолетов «Ансат» с медицинским модулем согласно контракту с Ассоциацией медицины катастроф Китая.

Об этом ТАСС сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

«На последней выставке в китайском Чжухае холдинг подписал контракт на поставку Ассоциации медицины катастроф КНР 20 «Ансатов» с медицинскими модулями, первые машины будут отгружены в 2019 году», – сказал он. Воздушные машины могут применяться для оказания первой помощи, экстренной эвакуации пациентов, в том числе и в местности со сложным рельефом, характерной для Китая.

Российские «Ансаты» активно используются в санитарной авиации. В сентябре «Вертолеты России» заключили контракт на поставку 104 машин для отечественной Национальной службы санитарной авиации. 8 февраля сообщалось, что первая партия доставлена по адресу.