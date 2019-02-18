Нефть подорожала до максимума с ноября на снижении добычи ОПЕК

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут, находясь в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и надежд на разрешение длительного торгового конфликта США и Китая.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,17% – до 66,36 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,45% – до 56,23 доллара за баррель. Данные отметки являются максимальными со второй половины ноября 2018 года, передает РИА «Новости».