Госдуме предложили вывести аборты из ОМС

Пакет предложений по выведению абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) направили представители православной общественности вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, сообщил член комиссии по миссионерству при Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий (Першин).

Пакет предложений по поэтапному выведению абортов из поля ОМС подготовлен после заседания рабочей группы, созданной для обсуждения инициативы о выводе абортов из системы ОМС. Группу возглавляет Петр Толстой, передает РИА «Новости».

«Инициатива патриарха Кирилла по выведению абортов по желанию [женщины] из поля ОМС может быть реализована в два этапа. Поскольку аборты по желанию не являются медицинской помощью, но причиняют вред и матери, и ребенку, на первом этапе их надлежит вывести из ОМС в поле субсидий правительства, по аналогии с затратами на лечение и реабилитацию живых доноров после забора у них органов для родственной трансплантации», – сказал Першин.

По его словам, на втором этапе предлагается в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы «регламентировать субсидирование этой услуги по таким основаниям, как несовершеннолетие, низкий уровень доходов, изнасилование и другие».

Это позволит конкретизировать, что является бесплатной услугой и субсидируется государством, а что нет.

«Эта «незапретная» модель профилактики абортов и повышения рождаемости действует в Германии и позволяет перенаправить средства матерям, сохраняющим беременность», – сказал он.

В пятницу Петр Толстой рассказывал о прозвучавшем на заседании рабочей группы предложении защитить права ребенка до момента его рождения на законодательном уровне.

Ранее патриарх Кирилл говорил, что нужно отказываться от проведения абортов за государственный счет.