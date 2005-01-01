Петр Толстой высказался об идее признания нерожденного ребенка субъектом права

«Формально повод для такого юридического подхода есть, но предложения не должны ущемлять чьи-то права», – завил газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя предложение игуменьи Ксении (Чернеги) защитить права ребенка до момента его рождения на законодательном уровне.

На заседании рабочей группы по вопросам выведения абортов из ОМС и по защите многодетных семей руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) предложила учесть в законодательстве РФ нормы международного права о защите ребенка не только после, но и до его рождения.

«Это предложение было одним из многих прозвучавших на вчерашней встрече. Понимаю его суть как некое присоединение к международным нормам, существующим в ряде документов ООН, которые Советский союз в свое время разделил», – сказал заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

По мнению депутата, справится с проблемой абортов с помощью какого-то одного решения не получится. «Считаю, что в 21 веке для такой страны как Россия ненормально, что 76% женщин прерывают беременность хирургическим путем, ни в одной стране мира такого не происходит. Любое предложение, которое сможет решить эту проблему я как человек и депутат поддерживаю, но тут нет простых решений», – заметил Толстой.

Напомним, ранее Общественная палата усомнилась в этичности привлечения мэров к борьбе с абортами.