Шнуров посмеялся над «вездесущим специалистом» Лозой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал ироничное стихотворение о Юрии Лозе, которого назвал «вездесущим специалистом» в ответ на комментарий певца по поводу «необходимости украинского народа изолироваться от россиян».

Шнуров опубликовал свое стихотворение в Instagram (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на пост, так как он содержит ненормативную лексику):

«А народу все роса от бога,

Хоть им ссы в их умные глаза.

Мы не ждали, но пришла подмога,

Комментатором всего вдруг стал Лоза!

Растолкует, он как есть – культура.

Чистый мыслями, как белый лист.

По любым вопросам вездесущий Юра

Замечательно большой специалист!

И как прежде он на маленьком плоту,

Регулярно поставляет *** («ерунду» – прим. ВЗГЛЯД).

Да и я такой же *** («болтун» – прим. ВЗГЛЯД),

Только чуть размером больше плот».

Напомним, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью украинскому телеканалу ZIK, что народу Украины необходимо изолироваться от россиян. Лоза, комментируя ФАН ее высказывание, заявил, что Роговцева уже достаточно пожилая женщина, поэтому не стоит воспринимать ее заявления всерьез.

«Она старенькая. Вы же понимаете, что человек старый, что с нее спрашивать? Что же, мы теперь будем выносить на обсуждение высказывания всех стареньких людей? Зачем? Ну сказала, и сказала. У русских есть хорошая, очень правильная пословица: что старый, что малый. Нельзя к заявлениям старых людей относиться серьезно», – заключил Лоза.