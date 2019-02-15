Силы ДНР за неделю понесли серьезные потери

Семь военных погибли и четверо получили ранения за неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил представитель аппарата омбудсмена ДНР.

«С 8 по 14 февраля 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения получили четыре военнослужащих... погибли семь военнослужащих республики», цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.

Он добавил, что с начала года 11 человек получили ранения в результате боевых действий, 15 погибли.

На прошлой неделе в ДНР сообщали, что украинские силовики обстреляли из минометов село Ленинское, в очередной раз нарушив договоренность о перемирии.