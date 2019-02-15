Подростку вынесли приговор за стрельбу в подмосковной школе

Подростку, устроившему стрельбу осенью 2017 года в подмосковной школе, вынесли приговор.

«Признать виновным и приговорить к 7 годам и трем месяцам с отбыванием наказания в воспитательной колонии», – огласил приговор судья в Ивантеевском городском суде Московской области, передает ТАСС.

В сентябре 2017 года в подмосковной Ивантеевке девятиклассник устроил стрельбу в школе. В результате нападения пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Позже он раскаялся в содеянном.