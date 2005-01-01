На мэра Иваново совершено нападение

Совершено разбойное нападение на главу города Иваново Владимира Шарыпова.

Неизвестный с битой в руках совершил нападение на ивановского мэра вечером 14 февраля напротив его дома.

«Да, действительно, на меня напали вчера у дома, я сейчас в больнице», – подтвердил эту информацию Шарыпов ТАСС по телефону.

Сообщается, что чиновник сумел оказать сопротивление и попытался догнать убегающего нападавшего, но тот скрылся.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе местного УМВД, «14 января 2019 года около 22.00. на улице Коноховская неизвестный совершил хулиганские действия в отношении главы города Иваново. В результате потерпевший получил ушибы не опасные для жизни».

Органами дознания на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего нападение.

Шарыпов занимает свой пост с 15 ноября 2016 года.

Ранее глава подмосковного отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Дмитрий Грибов погиб после избиения неизвестными в Воскресенске Московской области. Глава совета организации Виктор Костромин предполагает, что этому способствовало «бездействие правоохранительных органов» после более давнего избиения Грибова.