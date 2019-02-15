Глава Роскомнадзора рассказал об отклонениях в работе вещателя Би-би-си в России

По итогам внеплановой проверки российского вещателя BBC World News – ООО «Бритиш телевижн» – обнаружены отклонения, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Жаров отметил, что вопрос вокруг российского вещателя Би-би-си является не только надзорным, но и политическим. «Как и все вещатели, они имеют определенные отклонения от нормы, и степень отклонения мы определим окончательно после окончания нашей аналитики, а она может продолжаться определенное время», – приводит его слова ТАСС.

Глава РКН также сообщил, что американская компания Google фильтрует запрещенный в России контент более чем на 75%. Он выразил удовлетворение диалогом с Google по соблюдению российского законодательства.

Жаров сообщил, что в случае приятия закона об устойчивости Рунета проведет вместе с операторами связи пилотные проекты по исполнению требований документа.

Напомним, проверка канала BBC World News интернет-изданий Би-би-си была организована Роскомнадзором в декабре прошлого года. Сообщалось, что Роскомнадзор нашел в материалах компании Би-би-си идеологические установки международных террористических организаций.