Контрразведка Германии заподозрила немецкие правые партии в связях в Россией

Федеральная служба защиты конституции Германии (BfV) перед выборами в Европарламент решила проверить связи немецких правых партий с Россией, сообщают СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

Утверждается, что в Потсдаме во вторник состоялась встреча представителей профильных региональных ведомств, которые обсудили возможное влияние Москвы на выборы в Европарламент и на выборы в парламенты трех федеральных земель Германии, запланированных на осень 2019 года, передает «Интерфакс».

Встреча в Потсдаме, по данным СМИ, прошла под руководством представителей отделов по противодействию шпионажу и правому экстремизму в BfV, обсуждались возможные связи с Россией партии «Правые».

В спецслужбах утверждают, что «Москва видит в правоэкстремистских немецких партиях возможных союзников в намерении дестабилизировать Запад».

Кроме того, обсуждались якобы связи России с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Также BfV заявили, что Россия собирается в преддверии предстоящих выборов задействовать «верные Кремлю СМИ»: RT, Sputnik, Ruptly, Redfish, Russia Beyond the Headlines (RBTH).

Ранее о том, что Россия попытается вмешаться в предстоящие выборы в Европарламент, чтобы обеспечить прохождение левых и ультраправых партий, заявляла депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере.