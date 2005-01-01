Охота диких львов привела домашнего кота в ужас

В сети набирает популярность видео с застывшей от ужаса шотландской кошкой, наблюдающей за трапезой своих дальних родственников в саванне.

Житель китайского города Гуанчжоу снял на видео реакцию своей кошки на документальный фильм об обитателях дикой природы. В ролике питомец с ужасом наблюдает за тем, львы поедают только что пойманную добычу, пишет Daily Mail.

Пользователи с юмором отреагировали на ролик.

«Кошка, которая думала, что она правит миром, пока не увидела еще более большую кошку», – написал один из них.

«Она просто думает, может ли ей достаться такой же большой кусок», – добавил другой.