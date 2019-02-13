В США рассказали о переговорах с Россией по Венесуэле

Во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США спецпредставитель Америки по Венесуэле Эллиотт Абрамс рассказал, что переговоры с Россией по Венесуэле ни к чему не привели.

«Проводились консультации с Россией, и я уверен, что их будет больше, но я не могу сказать, что они на сегодняшний день принесли какую-либо пользу», – сказал Абрамс.

Он также выразил уверенность, что скоро влияние России на Венесуэлу начнет падать. По его словам, это произойдет сразу, как только республика перейдет к «свободно избранному демократическому правительству», пишет ТАСС.

«Переход позволит ей (Венесуэле) впоследствии принимать независимые решения относительно отношений, которые она хочет иметь. Я думаю, что роль России (в оказании влияния на Венесуэлу) будет быстро сокращаться», – отметил дипломат.

Ранее Белый дом заявил, что США находятся в непосредственном контакте с венесуэльскими военными и призывают их перейти в лагерь оппозиции. МИД России назвал призывы Вашингтона к измене присяги военными «неслыханным вмешательством».