Белый дом рассказал о ситуации с военным контингентом в Колумбии

Администрация США не располагает разрешением Конгресса на военную операцию в Венесуэле, также не увеличивалось присутствие войск в Колумбии, заявил представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

У Абрамса на слушаниях в палате представителей спросили, имеет ли Белый дом разрешение Конгресса на проведение военной операции против Венесуэлы. «Насколько я знаю, нет», – передает его слова РИА «Новости».

Также у него спросили, увеличивали США военное присутствие в Колумбии за последний месяц, или нет.

«Не думаю», – ответил Абрамс.

В палате представителей попросили его «взять обратно» заявления Белого дома о возможности решения венесуэльской проблемы с помощью военной операцией.

Ранее сообщалось об «утечке» информации об отправке 5 тыс. американских военных в Колумбию – запись об этом журналисты увидели в блокноте советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона. Газета ВЗГЛЯД объясняла этот «слив» информации.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что допускает военный сценарий в Венесуэле.