Медведев предложил маркировать идущий на продажу лес

Премьер России Дмитрий Медведев выступил за электронную маркировку леса, идущего на продажу.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД подробно рассказывал о масштабном эксперименте по маркировке товаров, который проходит сейчас в России.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести временное эмбарго на вывоз леса из России. По ее словам, продажа леса находится в теневом секторе экономики.