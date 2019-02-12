Роскачество дало советы по выбору плавленого сыра

Ведомство запустило проверку плавленого сыра, в ходе которой намерено исследовать 20 наиболее популярных на российском рынке отечественных, а также белорусских марок; их проверят по 37 показателям.

Самые известные россиянам 20 марок плавленого сыра будут проверены по таким показателям, как консистенция, микробиологические показатели, фальсификация растительными жирами, вкус, цвет и запах. Итог исследования Роскачества будет опубликован в марте 2019 года, сообщает ведомство на своем сайте.

Эксперты Роскачества между тем дают гражданам советы, как не приобрести некачественный сыр. В частности, соответствующий стандарту товар должен быть богат казеином – важным источником аминокислот и кальция, а вот углеводы должны иметь низкую консистенцию.

«В состав настоящего плавленого сыра должны входить только молочные жиры. В этом отличие плавленого сыра от сырного продукта с плавленым сыром или плавленого продукта, в составе последнего используются растительные жиры», – предостерегает ведомство.

Как ни странно, в составе не обязательно должен присутствовать сыр, возможно наличие иных молочных продуктов: творога, сливочного масла, сыворотки и собственно молока. Уточняется и возможность наличия по ГОСТу усилителей вкуса, таких как подсластители и загустители.

«Если вы предпочитаете плавленые сыры с наполнителем, то лучше делать выбор в пользу сыра с одним ингредиентом без дополнительных составляющих, например, с огурцом или паприкой. Таким образом, вы приобретете более натуральный продукт», – советуют сотрудники Роскачества.

Что до доли жиров, то в ломтевом плавленом сыре она должна составлять 5-65%, в постообразном 20-70%. Внутри упаковки содержание должно быть однородным по массе, без пустот и не плавленых частиц. Эксперты напоминают также, что открытый плавленый сыр не следует хранить более пяти дней.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 4 февраля глава Роскачества Максим Протасов заявил, что около трети товаров в российских магазинах не соответствуют заявленным на упаковке ГОСТам; в итоге ГОСТ оказывается беспроигрышным маркетинговым ходом из-за доверия покупателей к госстандартам.