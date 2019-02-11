В Москве состоялось обсуждение формирования сирийского Конституционного комитета

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с представителем сирийского «Народного фронта за перемены и освобождение», руководителем «московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамилем создание Конституционного комитета Сирии.

В МИД рассказали, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам продвижения политического урегулирования в Сирии.

«Особое внимание было уделено задаче скорейшего завершения процесса формирования конституционного комитета и запуска его работы в Женеве в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Решение создать конституционный комитет было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года. Предполагается, что в комитет войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин отметил, что российские и турецкие дипломаты провели большую работу по конституционному комитету Сирии, что заложило прочную основу для запуска политического регулирования ситуации. При этом российский лидер обвинил Запад в отказе принимать работу Москвы и Анкары по Сирии.

Главы России, Турции и Ирана договорились обсудить сирийское урегулирование на встрече в Сочи, которая состоится 14 февраля.