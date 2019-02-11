Путин отметил победу сборной России по бенди на ЧМ

Президент Владимир Путин на встрече с министром спорта Павлом Колобковым отметил победу российских хоккеистов с мячом на чемпионате мира.

«Надо наших хоккеистов с мячом поздравить с очередной победой на чемпионате мира. Этот вид спорта очень зрелищный», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Колобков со своей стороны сообщил, что в Красноярске недавно состоялся молодежный чемпионат мира, где российская сборная также обыграла шведов, завоевав первое место.

Россияне 2 февраля под руководством главного тренера команды Михаила Юрьева в финале мирового первенства, проходившего в шведском Венерсборге, в дополнительное время со счетом 6:5 победили шведов, сохранив титул сильнейшей команды планеты. Национальная команда в 12-й раз завоевала золотые медали чемпионатов мира.

Колобков также пригласил президента на открытие Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.

«К Универсиаде мы полностью готовы, ждем гостей и, конечно, Владимир Владимирович, очень ждем Вас на открытие Универсиады в Красноярске. Думаю, Вам очень понравится», – сказал Колобков.

«Хорошо. Спасибо большое», – отреагировал Путин.