Власти Болгарии заявили о трех визитах в страну третьего «отравителя» Скрипалей

Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров на встрече с премьер-министром страны Бойко Борисовым заявил, что якобы третий причастный к делу Скрипалей трижды приезжал в Болгарию, в том числе во время попытки отравления бизнесмена Эмилияна Гебрева.

На встрече также присутствовала посол Великобритании в Болгарии Эмма Хопкинс и министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов. По утверждению Цацарова, за последние 10 лет Петров и Боширов не бывали на территории Болгарии, при этом Федотов приезжал в балканскую страну трижды, все три раза в 2015 году.

«Федотов трижды въезжал на территорию Болгарии, 5 февраля 2015 года и вылетел 22 февраля из аэропорта Софии, второй раз он прилетел в город Бургас 24 апреля 2015 и опять же на самолете покинул Болгарию 28 апреля 2015, третий раз он прилетел в Софию 23 мая 2015 года и покинул страну на легковом автомобиле 29 мая вместе с другим неустановленным пока лицом», – сообщил Цацаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БГНЕС.

Генпрокурор сообщил о деталях дела Гебрева, который в октябре прошлого года после случая со Скрипалями в Великобритании потребовал повторного рассмотрения попытки его отравления в 2015 году.

По словам генпрокурора, болгарский бизнесмен 28 апреля 2015 года, когда в городе находился Федотов, ужинал с партнерами в одном из ресторанов Софии, он резко почувствовал недомогание и был доставлен в больницу, 1 мая того же года было возбуждено дело о покушении на убийство. 4 мая 2015 года сын Эмилиана Гебрева также был госпитализирован с похожими симптомами, после чего специалисты провели необходимую экспертизу в автомобиле бизнесмена, в его доме и офисе.

По заявлению Цацарова, в ходе расследования были обнаружены следы хлорпирифоса – крайне ядовитого вещества, которое используют для борьбы с вредителями. Хлорпирифос в небольших количествах содержался в салате, который ел пострадавший. Подозреваемый в якобы покушении на убийство Гебрева так и не был установлен, расследование по делу было приостановлено в 2016 году.

Цацаров сообщил, что в 2018 году получил письмо от Гебрева, в котором говорилось, что у него «есть основания полагать, что яд в болгарском деле якобы был из семейства «Новичка». По просьбе потерпевшего расследование по делу было возобновлено 15 октября. Была создана специальная следственная группа, а собранные образцы химических препаратов были направлены на повторную экспертизу в Финляндию. Экспертиза показала, что в образцах есть пестициды, но нет веществ, входящих в список, обозначенный в Конвенции о запрещении химического оружия, говорится в сообщении.

Напомним, по информации СМИ, британские следователи отрабатывают версию о якобы имевшем место участии в отравлении Скрипалей третьего человека – некоего «сотрудника российской военной разведки» под вымышленным именем Сергей Федотов. Также сообщалось, что британские спецслужбы считают, что к инциденту в Солсбери якобы могут быть причастны пятеро граждан России.

Российское посольство в Лондоне назвало эти утверждения вбросом. В Кремле усомнились в достоверности таких сообщений.