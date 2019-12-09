Минприроды предложило тушить все лесные пожары в России

Минприроды предложило ликвидировать лесные пожары вне зависимости от их расположения по отношению к населенным пунктам и стоимости тушения, сообщила пресс-служба министерства.

В настоящее время существует приказ Минприроды России, который позволяет не тушить лесные пожары, если борьба с возгоранием признана экономически нецелесообразной, а очаг находится далеко от населенных пунктов, передает ТАСС.

Этот приказ многократно подвергался критике. В частности, в сентябре председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предлагал отменить данный приказ после серии масштабных пожаров летом 2019 года.

«Природоохранное ведомство разработало поправки, которые отменяют сразу два действующих правила, касающихся лесных пожаров. Первое предполагает возможность не бороться с очагом возгорания, если он находится в труднодоступной местности и не угрожает населенным пунктам. Второе касается экономической целесообразности тушения пожара», – говорится в сообщении.

По данным Минприроды, в настоящее время проект документа находился на стадии общественного обсуждения. «Если документ будут одобрен, то региональные власти будут обязаны тушить все пожары, вне зависимости от того, угрожают ли они населенным пунктам или находятся в отдаленных местах, а также не смогут отказываться от тушения, апеллируя финансовой целесообразностью», – поясняется в сообщении.

В конце лета, после сезона мощных лесных пожаров в Сибири, предварительный ущерб от которых оценен в 7 млрд рублей, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с регионами пересмотреть существующие нормативы и правила борьбы с лесными возгораниями.