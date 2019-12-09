Пушков обвинил Ельцина в сдаче Крыма ради борьбы с Горбачевым

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обвинил президента РСФСР Бориса Ельцина в фактической сдаче Крыма ради политической борьбы с президентом СССР Михаилом Горбачевым.

«Сговор в Беловежской Пуще: у Ельцина была возможность обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России. Кравчук был бы рад получить независимость за эту цену. Но Ельцина волновало одно: распустив СССР, выгнать Горбачева из Кремля. На Крым ему было наплевать», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов в интервью газете ВЗГЛЯД подтвердил, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России.

Комментируя слова Филатова, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что в 1991 году Ельцин был озабочен борьбой с Горбачевым и центральными органами СССР, а также интригами в Москве.

В 2016 году газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о всеукраинском референдуме 1991 года, когда украинцы одновременно выбрали независимость и СССР.

Напомним, Крым вновь стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.