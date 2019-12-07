Фанаты ПФК ЦСКА решили покинуть матч с «Краснодаром» до свистка

Фанаты московского ЦСКА покинули арену во время выездного матча 19-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара» в знак солидарности с несправедливо преследуемыми болельщиками.

На сайте сообщества болельщиков ЦСКА rbworld.org фанаты ЦСКА указали, что они не могут «остаться стороне от откровенного произвола», потому решили присоединиться к данной акции.

Они также призвали «всех выездных и региональных армейцев, несмотря на тяжесть отказа от поддержки команды в важнейшем матче, проявить солидарность с несправедливо преследуемыми болельщиками».

Болельщики собираются «покинуть трибуну после первого тайма, а до этого гнать команду вперед за себя и всех тех, кто не может быть рядом с командой».

В свою очередь на странице объединения болельщиков «Краснодара» South Supporters в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что фанаты покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу.

«За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне. В беде различия цветов пропадают (...) Мы призываем всех активных болельщиков 115-го сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30-й минуте матча. Краснодар – это мы», – говорится в тексте поста.

Встреча «Краснодар» - ЦСКА пройдет в субботу в Краснодаре и начнется в 16.30.

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с давлением на фанатские сообщества.

Часть фанатов в матчах пятницы «Арсенал» (Тула) – «Локомотив» и «Зенит» – «Динамо» (Москва) поддержали акцию.

Напомним, в матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» 1 декабря победил «Спартак» со счетом 1:0.

Во время матча фанаты «Спартака» оскорбляли форварда «сине-бело-голубых» Артема Дзюбу. Пресс-служба объединенной судебной системы в среду сообщила, что суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении болельщиков.

Кроме того, фанату «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

В пятницу, 6 декабря, стало известно, что фанаты петербургского «Зенита» на 40-й минуте матча с «Динамо» 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ушли с трибуны в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака».