ФСБ России и КГБ Белоруссии задержали торгующую оружием и наркотиками ОПГ

ФСБ России и КГБ Белоруссии задержали предводителя международной преступной группировки и шестерых участников ОПГ, занимавшихся поставкой оружия, боеприпасов и наркотиков из-за границы, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«На территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы», – уточнили в ЦОС ФСБ, передает ТАСС.

У подозреваемых нашли пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), порядка 60 патронов разного калибра, амфетамин, 560 тыс. рублей и 17 тыс. 600 долларов.

У задержанных могут быть сообщники, оперативные мероприятия по этому делу еще продолжаются.

«Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможных сообщников задержанных, каналов поступления оружия и наркотиков», – отметили в ведомстве.

В марте ФСБ и МВД задержали группу подпольных производителей оружия, которые действовали на территории 14 регионов России.