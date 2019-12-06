Второй американский скафандр прохудился в открытом космосе

В скафандре американского производства, который астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано использовал для выхода в открытый космос, обнаружена утечка, сообщило НАСА.

В НАСА сообщили, что около 10 мл жидкости «обнаружено на ограниченном участке в месте соединения системы жидкостного охлаждения и вентиляции» со скафандром, передает РИА «Новости».

Речь идет о скафандре, в котором итальянец вышел в открытый космос 2 декабря.

Вероятно, утечка идет со стороны скафандра.

В НАСА заверили, что на МКС есть средства для замены поврежденной части.

Аналогичный инцидент произошел с астронавтом НАСА Эндрю Морганом 15 ноября.

Отметим, что для Пармитано это уже вторая утечка – в 2013 году ему пришлось прервать выход в открытый космос, так как в шлем через вентиляционное отверстие стала поступать вода. К моменту возвращения астронавтов на МКС ее набралось почти 2,5 литра.