Несколько лебедей в Калининграде погибли от отравления

В Калининграде погибли четыре лебедя, еще несколько птиц получают помощь ветеринаров, сообщили в приюте-передержке «Клюквенное».

В приюте рассказали, что еще две птицы получают «реанимационную помощь», а «недавно стало плохо последнему третьему оставшемуся в живых лебедю», передает РИА «Новости».

О лежащих без движения лебедях жители Калининграда сообщали в течение двух дней. Волонтеры развозили птиц по ветеринарным клиникам.

Ветеринары пока не назвали точную причину гибели птиц, но сообщили, что у тех наблюдаются все признаки отравления. Проводится экспертиза, результаты которой станут известны не раньше, чем через неделю.