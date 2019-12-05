МВД выступило против снижения порога безнаказанного превышения скорости

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство выступает против снижения порога безнаказанного превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

«В начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД выразило свою позицию против снижения администрируемого порога», – передает его слова «Интерфакс».

До этого премьер России Дмитрий Медведев заявил, что решение по снижению нештрафуемого порога пока не принято, отметив, что такую разницу «даже на спидометре не видно».

При этом в ГИБДД ранее поддержали эту идею, так как превышение скорости на 1 км/ч повышает риск смертельного ДТП на 3%.

Правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по этому вопросу еще в прошлом году.