Россия приостановила перепрофилирование иранского завода для медицинских целей

Россия приостановила перепрофилирование завода в Иране из-за того, что на предприятии начали обогащать уран, об этом говорится в заявлении компании «ТВЭЛ» (принадлежит Росатому).

«6 ноября 2019года, в рамках очередного этапа сокращения Ираном своих добровольных обязательств по СВПД, на два каскада газовых центрифуг на объекте Фордо, которые находятся в том же зале, что и каскады [газовых центрифуг], подлежащие переналадке на производство стабильных медицинских изотопов, был запущен гексафторид урана. Это делает технологически невозможной дальнейшую реализацию проекта АО «ТВЭЛ» по модификации двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо на производство стабильных медицинских изотопов», – говорится в сообщении на сайте «ТВЭЛ».

Обогащение урана и производство стабильных изотопов не могут проводиться в одном помещении, подчеркнули в компании. В таком случае в воздухе и на оборудовании появляются следовые количества урана, которые несовместимы с применением получаемых изотопов в медицинских целях.

«Для возобновления этих работ будет необходимо остановить и демонтировать каскады, на которых происходит обогащение урана, и произвести тщательную очистку помещения и оборудования. До выполнения этих условий работы по проекту с российской стороны приостановлены. Иранская сторона об этом проинформирована», – заключили в «ТВЭЛ».

Специалисты АО «ТВЭЛ» с 2017 года работали над модификацией двух каскадов газовых центрифуг на объекте Фордо для производства стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях.

Работы проводились в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), принятым в 2015 году.