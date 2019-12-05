Рослесхоз призвал регионы сменить подход к борьбе с лесными пожарами

Подход ряда регионов к борьбе с лесными пожарами надо менять. Об этом заявил замглавы Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) – администратор федерального проекта «Сохранение лесов» Николай Кротов в ходе 24-го международного форума и выставки «Российский лес».

Выступая на совещании «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами Российской Федерации Северо-Западного федерального округа: итоги 2019 года и задачи на 2020 год», которое состоялось в рамках деловой программы форума, Николай Кротов остановился на предварительных итогах первого года реализации федерального проекта «Сохранение лесов», говорится в сообщении ведомства.

«Полагаю, ряду регионов следует пересмотреть сложившиеся в их практике установки о невозможности тушения лесных пожаров. Учитывая то внимание, которое государство уделяет решению проблем лесной отрасли, выделяя соответствующие ресурсы, эту практику необходимо менять. При должно организованной системе работы нерешаемых задач в лесном хозяйстве нет», – сказал Николай Кротов. По его мнению, одной из важнейших составляющих успешной реализации проекта станет желание добиться нужного результата со стороны его непосредственных исполнителей.

Ранее глава Рослесхоза Сергей Аноприенко отмечал, что большую роль в борьбе с лесными пожарами, а также незаконными рубками играют региональные власти – при прочих равных условиях некоторые регионы в одних и тех же федеральных округах находят способы оперативного реагирования на возгорания в лесах, принимают меры по задержанию нарушителей лесного законодательства.

В окружном совещании приняли участие представители Департамента лесного хозяйства по СЗФО, руководители профильных органов власти субъектов округа, прокуратуры, МЧС России и полиции.

Согласно данным Департамента лесного хозяйства по СЗФО, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в 2019 году субъектам округа выделено 941,8 млн руб. Закуплено 539 единиц лесохозяйственной техники и оборудования, лесопожарной техники – 1857 единиц, лесопатрульной техники – 334 единицы. Представители окружного департамента отметили, что это позволит значительно повысить эффективность работы лесных служб.

Лесовосстановление в округе проведено на площади 266,1 тыс. га, что больше аналогичного показателя прошлого года на 9%. При этом искусственное лесовосстановление выполнено на площади 38,7 тыс. га.

Международный форум и выставка «Российский лес» проходят в Вологде ежегодно. Деловая программа в этом году включает 15 круглых столов по проблемам лесного хозяйства, пленарное заседание, конференции и выездные практические мероприятия, на которых ведущие ученые отрасли презентуют новейшие исследования в области лесопользования и лесопереработки.

В рамах международной выставки свои экспозиции представили более 200 ведущих производителей лесозаготовительной и погрузочной техники, деревообрабатывающего оборудования, предприятий по продаже и сервисному обслуживанию. Участниками форума стали представители 23 регионов России и 8 зарубежных стран. Мероприятия проходят с 3 по 6 декабря 2019 года при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.