Медведев дал характеристику Зеленскому

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями российских СМИ прокомментировал вопрос об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать (Зеленскому), поскольку этот человек избран народом Украины, обладает весьма высокой поддержкой украинского народа. Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества, чтобы противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались. А иными словами – противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Российской Федерацией», – сказал Медведев.

Он добавил, что нынешний президент Украины хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны.

«Чтобы мир был, чтобы возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения (с Россией). Вопрос в том, получится ли у него? Я сегодня смотрел – ряд ведущих политических сил (Украины), сказали, что все, идем на майдан, встанем и станем кричать, что ни в коем случае не принимать решений вопреки украинским интересам. Вроде бы понятные слова, но в тоже время очевидно, что это удавка, которую хотят на него (Зеленского) накинуть так, чтобы он не посмел выйти за те границы, которые ранее были очерчены ему предшественником», – заявил российский премьер.

Он добавил, что предшественник Зеленского не хотел никакого мира и чем дольше продолжалась бы война на Украине, тем для него было бы лучше.

«Это позволило бы ему (Порошенко) находиться у власти. И вот в эту же историю пытаются втянуть и Зеленского. Все зависит от него», – сказал Медведев.