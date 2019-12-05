Медведев рассказал о запасе прочности российской экономики

На расширенной пресс-конференции премьер Дмитрий Медведев заявил, что российская экономика пережила 2019 год нормально и стабильно, но не такими темпами, как хотелось бы. Тем не менее, заметил он, у экономики России есть запас прочности.

«Наша экономика и соцсфера пережила этот год нормально и стабильно, с учетом, что были разные годы и проблемы. В этом году экономика развивалась, но не такими темпами, как хотелось бы – ожидается рост ВВП от 1,3 до 1,5 %», – отметил Медведев в начале пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 1».

Он заметил, что в этом году начали выполнять нацпроекты, и ожидалось, что будет некий разогрев при старте этой работы.

«Потом мы выйдем на устойчивые темпы роста. Напомню, по указу президента мы должны расти так же, как мировая экономика, то есть примерно на 3% в год. Это достижимо», – сказал премьер.

Медведев указал на другие благоприятные показатели, в частности, на инфляцию, которая в этом году будет в пределах 3,8 %.

«Это самая низкая инфляция за всю историю страны. Это означает, что цены меняются в этих границах, что кредитные банки должны учитывать эту инфляцию, ипотека тоже связана с этим показателем и с ключевой ставкой. Эта цифра нас радует», – сказал премьер.

Он отметил, что хорошая цифра и по безработице – в последние годы она была в районе 5%, а в этом году будет ниже – 4,6-4,7% по методологии МОТ. У ведущих экономик мира цифры больше – 8-10%.

«Еще одна составляющая: бюджет. Он может быть дефицитным, и это нехорошо, а может быть профицитным. У нас сейчас профицитный, он будет в районе 1,8% от ВВП. Это приличный запас прочности, который позволяет смотреть в будущее», – сказал премьер.

Он заключил, что с полным основанием может назвать развитие экономики в 2019 году «вполне успешным».