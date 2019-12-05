Эксперт объяснил, почему китайцы считают русских «воинственными волосатиками»

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5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

Россия готова поставлять газ в Китай через страну-транзитераФото: Виталий Аньков/РИА Новости
После старта первых трубопроводных поставок газа из России в Китай по «Силе Сибири» Россия хочет реанимировать проект второго газопровода в КНР. Москва всерьез задумалась о смене старого прямого маршрута через Алтай на транзитный газопровод через Монголию. Зачем Россия пускает посредника в газовые отношения с Китаем и согласится ли Пекин на такой риск? Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Россия построит десантные корабли лучше «Мистралей»

Российские вертолетоносцы должны превзойти французский аналогФото: Alexander Demianchuk/Reuters
ВМФ России готовится-таки реализовать масштабный проект, начатый в свое время еще Анатолием Сердюковым и сорванный Францией: строительство современных универсальных десантных кораблей. Как будут выглядеть российские аналоги французских «Мистралей», какими возможностями они будут обладать – и какие решать задачи? Подробности...
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Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...

Убийство Хангошвили напомнило ликвидацию Яндарбиева

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Немецкая пресса же пишет о «новом деле Скрипаля» и обвиняет Россию в «акте государственного терроризма на немецкой земле». Но борьбу с террористами ведут многие государства. В том числе и за границей. Подробности...
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Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Три опроса общественного мнения на Украине показывают разную картину. По одной версии рейтинг Зеленского падает, по другим – он стабилен. Правильно сказать, что есть тенденция к падению. Но избиратели все еще рассчитывают на успех молодого президента Подробности...
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              Эксперт объяснил, почему китайцы считают русских «воинственными волосатиками»

                 5 декабря 2019, 12:40
              Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
              Текст: Иван Абакумов,
              Михаил Мошкин

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              «Волосатики» - это историческое прозвище из-за густой бороды русских казаков, а «воинственный народ» – эпитет не традиционный, а современный и пришел из мультфильма», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Котков. Так он прокомментировал публикацию в китайской прессе, где утверждается, что в Китае принято называть русских различными прозвищами.

              «Прозвище «волосатики», по-китайски «лао мао цзы», считается у китайцев обидным наименованием русских, – пояснил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге Кирилл Котков. – Оно возникло давно, имеет исторические корни и применяется обычно с пренебрежительным оттенком».

              История такого названия довольно проста, пояснил эксперт, русские казаки, с которыми в XVII веке столкнулись китайцы и маньчжуры на Дальнем Востоке, были бородатыми, порой носили густые и длинные волосы, за что все жители России скопом и получили прозвище «волосатики».

              Второе прозвище – «воинственный народ» наоборот возникло совсем недавно, продолжил собеседник, однако сейчас вошло в Китае в широкое употребление применительно к русским. «Со стороны китайцев русский народ действительно воспринимается как воинственный, но прозвище «воинственный народ» появилось совсем не поэтому. Дело в том, что в Китае в последние годы стал очень популярен один японский фантастический мультфильм, где присутствуют любящие повоевать, но при этом очень доверчивые персонажи, которых легко обмануть», – пояснил Кирилл Котков. – Именно из этого мультфильма и проникло в каждодневный обиход китайцев современное прозвище русских  – «воинственный народ».

              Надо сказать что, как и «волосатики», это не слишком лицеприятный эпитет в их устах по отношению русским. Если кто-то думает, что тут отдается дань уважения силе русского оружия или победам российской армии в мировых войнах, то это ошибка. Здесь скорее значение – «воинственные, но недалекие».

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в китайском издании Sohu появилась статья, где говорится, что жители Поднебесной называют русских «воинственным народом» и «волосатиками», поскольку Россия является страной, которая захватила больше всего земель за свою историю. Статья доступна в переводе портала ИноСМИ.

              Как пишет издание, от царской времен и до распада Советского Союза территория России достигала 25 млн квадратных километров. При этом по мнению издания, русским в завоеваниях помогал суровый климат. Автор статьи поясняет, что из-за большой территории Советского Союза и протяженной линии фронта план «молниеносной войны» (блицкрига), которым немцы так гордились, утратил свое преимущество. И пока немецкие солдаты не могли приспособиться к неожиданным холодам во время наступления на Москву, «русская армия начала контратаку».

              Sohu также напоминает, что во времена династии Цин китайцы также использовали название «волосатики» для обозначения русских. При этом автор материала убежден, что сами россияне чаще всего называют жителей Поднебесной «кидани» или «китаи». В странном утверждении есть рациональное зерно: русские слова «Китай» и «китайцы» (также как и одно из названий Поднебесной, принятое в средневековой Европе – «Катай») действительно, скорее всего, происходят от названия кочевой империи Кидань. Это государство, созданное предками монголов и маньчжур существовало в X-XII веках на территориях от Алтая до нынешнего Приморского края. Английское China, французское Chine и другие варианты, принятые в современных европейских языках, скорее всего, происходят от латинского Sina, а оно – от названия древнекитайской империи Цинь. Сами китайцы называют свою страну либо «Хань» (от имени другой древней династии), либо «Чжунго» – «Срединное государство».

              Более странным выглядит другое утверждение: «В последние годы династии Цин Россия захватила немало территорий Китая. Будь то «Нерчинский договор» или  попытка россиян превратить жителей северо-востока Китая в «желтых русских» – все эти действия были очень амбициозными: в то время Россия многократно бесчинствовала на северо-востоке Китая».

              Дело в том, что русско-китайский Нерчинский договор был заключен еще в 1689 году, то есть не в конце, а в начале  правления маньчжурской династии Цин, и явно не был проявлением «бесчинства русских». Напротив, по этому договору о границах, Россия отказывалась от Приамурья, ранее освоенного русскими землепроходцами. Что же касается проекта «Желтой России» или «Желтороссии», то он относится к совсем другому периоду – в начале XX века действительно высказывались предложения  колонизировать северо-восточный Китай, где уже существовали российские форпосты – крепость Порт-Артур и порт Дальний, а также была проложена Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД). Но этот проект экспансии в Маньчжурии так и остался нереализованным – его сорвала русско-японская война. 

              О неравноправных договорах европейских держав с Китаем, равно как и «потерянных территориях» в Китае активно заявляли на пике противостояния СССР и КНР – ссылаясь на то, что «и Маркс, и Энгельс, и Ленин говорили, что Китай подвергался агрессии». В частности, Мао Цзэдун на встрече с делегацией соцпартии Японии в 10 июля 1964 года заявил: «У Советского Союза и без того территория уже слишком большая, более 20 миллионов квадратных километров... Более 100 лет назад они (русские) отрезали себе земли к востоку от Байкала, включая Боли (Хабаровск), Хайшэньвэй (Владивосток) и полуостров Камчатка»...  Этот счет не погашен, мы ещё не рассчитались с ними по этому счету». При этом китайский премьер Чжоу Эньлай в том же 1964 году заверял, что КНР не требует изменить границы, определенные «неравноправными договорами» Китая с царской Россией.

              Ранее в китайском издании Sohu был также опубликован материал о «слабых местах» России.

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