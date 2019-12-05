Эксперт объяснил, почему китайцы считают русских «воинственными волосатиками»

«Волосатики» - это историческое прозвище из-за густой бороды русских казаков, а «воинственный народ» – эпитет не традиционный, а современный и пришел из мультфильма», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Котков. Так он прокомментировал публикацию в китайской прессе, где утверждается, что в Китае принято называть русских различными прозвищами.

«Прозвище «волосатики», по-китайски «лао мао цзы», считается у китайцев обидным наименованием русских, – пояснил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге Кирилл Котков. – Оно возникло давно, имеет исторические корни и применяется обычно с пренебрежительным оттенком».

История такого названия довольно проста, пояснил эксперт, русские казаки, с которыми в XVII веке столкнулись китайцы и маньчжуры на Дальнем Востоке, были бородатыми, порой носили густые и длинные волосы, за что все жители России скопом и получили прозвище «волосатики».

Второе прозвище – «воинственный народ» наоборот возникло совсем недавно, продолжил собеседник, однако сейчас вошло в Китае в широкое употребление применительно к русским. «Со стороны китайцев русский народ действительно воспринимается как воинственный, но прозвище «воинственный народ» появилось совсем не поэтому. Дело в том, что в Китае в последние годы стал очень популярен один японский фантастический мультфильм, где присутствуют любящие повоевать, но при этом очень доверчивые персонажи, которых легко обмануть», – пояснил Кирилл Котков. – Именно из этого мультфильма и проникло в каждодневный обиход китайцев современное прозвище русских – «воинственный народ».

Надо сказать что, как и «волосатики», это не слишком лицеприятный эпитет в их устах по отношению русским. Если кто-то думает, что тут отдается дань уважения силе русского оружия или победам российской армии в мировых войнах, то это ошибка. Здесь скорее значение – «воинственные, но недалекие».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в китайском издании Sohu появилась статья, где говорится, что жители Поднебесной называют русских «воинственным народом» и «волосатиками», поскольку Россия является страной, которая захватила больше всего земель за свою историю. Статья доступна в переводе портала ИноСМИ.

Как пишет издание, от царской времен и до распада Советского Союза территория России достигала 25 млн квадратных километров. При этом по мнению издания, русским в завоеваниях помогал суровый климат. Автор статьи поясняет, что из-за большой территории Советского Союза и протяженной линии фронта план «молниеносной войны» (блицкрига), которым немцы так гордились, утратил свое преимущество. И пока немецкие солдаты не могли приспособиться к неожиданным холодам во время наступления на Москву, «русская армия начала контратаку».

Sohu также напоминает, что во времена династии Цин китайцы также использовали название «волосатики» для обозначения русских. При этом автор материала убежден, что сами россияне чаще всего называют жителей Поднебесной «кидани» или «китаи». В странном утверждении есть рациональное зерно: русские слова «Китай» и «китайцы» (также как и одно из названий Поднебесной, принятое в средневековой Европе – «Катай») действительно, скорее всего, происходят от названия кочевой империи Кидань. Это государство, созданное предками монголов и маньчжур существовало в X-XII веках на территориях от Алтая до нынешнего Приморского края. Английское China, французское Chine и другие варианты, принятые в современных европейских языках, скорее всего, происходят от латинского Sina, а оно – от названия древнекитайской империи Цинь. Сами китайцы называют свою страну либо «Хань» (от имени другой древней династии), либо «Чжунго» – «Срединное государство».

Более странным выглядит другое утверждение: «В последние годы династии Цин Россия захватила немало территорий Китая. Будь то «Нерчинский договор» или попытка россиян превратить жителей северо-востока Китая в «желтых русских» – все эти действия были очень амбициозными: в то время Россия многократно бесчинствовала на северо-востоке Китая».

Дело в том, что русско-китайский Нерчинский договор был заключен еще в 1689 году, то есть не в конце, а в начале правления маньчжурской династии Цин, и явно не был проявлением «бесчинства русских». Напротив, по этому договору о границах, Россия отказывалась от Приамурья, ранее освоенного русскими землепроходцами. Что же касается проекта «Желтой России» или «Желтороссии», то он относится к совсем другому периоду – в начале XX века действительно высказывались предложения колонизировать северо-восточный Китай, где уже существовали российские форпосты – крепость Порт-Артур и порт Дальний, а также была проложена Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД). Но этот проект экспансии в Маньчжурии так и остался нереализованным – его сорвала русско-японская война.

О неравноправных договорах европейских держав с Китаем, равно как и «потерянных территориях» в Китае активно заявляли на пике противостояния СССР и КНР – ссылаясь на то, что «и Маркс, и Энгельс, и Ленин говорили, что Китай подвергался агрессии». В частности, Мао Цзэдун на встрече с делегацией соцпартии Японии в 10 июля 1964 года заявил: «У Советского Союза и без того территория уже слишком большая, более 20 миллионов квадратных километров... Более 100 лет назад они (русские) отрезали себе земли к востоку от Байкала, включая Боли (Хабаровск), Хайшэньвэй (Владивосток) и полуостров Камчатка»... Этот счет не погашен, мы ещё не рассчитались с ними по этому счету». При этом китайский премьер Чжоу Эньлай в том же 1964 году заверял, что КНР не требует изменить границы, определенные «неравноправными договорами» Китая с царской Россией.

Ранее в китайском издании Sohu был также опубликован материал о «слабых местах» России.

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