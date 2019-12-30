Захарова назвала любимое новогоднее блюдо

Официальный представитель МИД Мария Захарова накануне Нового года назвала любимое блюдо.

«Салат из свеклы и орехов», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Ранее в Роспотребнадзоре дали несколько рекомендаций по тому, как избежать отравлений в ходе приготовления блюд для Нового года.

До этого главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино.