Эксперт оценил идею единого названия российских самолетов

«Такой подход призван сделать компанию узнаваемой на мировом рынке. При этом наполнитель бренда должен соответствовать тому, что заявлено. Нельзя использовать громкое имя и делать слабые продукты», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя предложение гендиректора ОАК Юрия Слюсаря дать всем российским гражданским авиалайнерам единое название.

«Все традиционные советские бренды, которые нам памятны, современному зарубежному потребителю, за редким исключением, не знакомы. Там выросло целое поколение людей, которые не имеют никакого представления о наших выдающихся авиаконструкторах», – сказал главный редактор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По его словам, такой подход можно объяснить прицелом ОАК на мировой рынок. «Нет ничего удивительного, что компания, ориентирующаяся на международный рынок, рассматривает идею создания единого бренда, который будет покрывать значительную часть или всю продуктовую линейку авиастроительной корпорации», – отметил собеседник.

Он напомнил, что такой подход используют зарубежные производители. «Например, Airbus – это название большой многопрофильной компании, которая выпускает не только гражданские лайнеры, но и вертолеты, и военно-транспортные самолеты», – добавил эксперт.

«Другое дело, стоит ли ориентироваться на мировой рынок или все же сохранять свои традиционные бренды. В этом должны разобраться маркетологи. Но в любом случае наполнитель бренда должен соответствовать тому, что заявлено. Нельзя использовать громкое имя и делать слабые продукты», – заключил Пантелеев.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что все производимые в России гражданские самолеты могут получить единое название.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель – это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации», – сказал Слюсарь.

По его словам, в мире немного игроков, создающих гражданские самолеты, и все они с разной скоростью пришли именно к такой модели.

«У нее есть экономические резоны – инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям. Ведь продукты представлены в одном сегменте – гражданские самолеты. Дискуссия на эту тему идет, решения еще нет», – сказал глава ОАК.

По его словам, под ребрендингом следует понимать процесс, связанный с формированием Дивизиона гражданской авиации, в который вошел набор активов, занимающихся гражданскими проектами. Это «Иркут», который реализует программу МС-21 и на базе которого «собирается» дивизион, ГСС – производитель SSJ100, ряд гражданских активов.

В четверг Минпромторг анонсировал поставку «Аэрофлоту» дополнительной партии «Суперджетов».