В московском метро решили поднять стоимость разового проезда

С 1 февраля 2020 года цена на одну поездку в московском метро вырастет на два рубля, стоимость безлимитных проездных останется прежней, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Разовая поездка по карте «Тройка» в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») обойдется пассажиру в 40 рублей, билет «Единый» на одну поездку – в 57 рублей, передает РИА «Новости».

«Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 году. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%», – отмечается в материалах.

В сравнении с 2010 годом в реальном выражении с учетом инфляции стоимость в общественном транспорте столицы снизилась на 30%, говорится в материалах.

«В основу решения об индексации тарифов на 2020 год был положен дифференцированный подход, благодаря которому для постоянных пользователей стоимость проезда в общественном транспорте останется на уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении», – отмечается в документах.

Стоимость популярных безлимитных проездов на все виды транспорта останется прежней.