Опубликовано видео танца Захаровой на корпоративе в МИД

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова открыла новогодний корпоратив во внешнеполитическом ведомстве зажигательным танцем со своим заместителем.

«Официальный представитель и заместитель официального представителя открывают «корпоратив» департамента информации и печати МИД России. Ударно работаем – ударно отдыхаем!» – написала Захарова в Instagram.

Напомним, в мае 2016 года Захарова станцевала калинку на приеме в рамках саммита Россия – АСЕАН.