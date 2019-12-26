Емельяненко принял вызов Кадырова

Боец ММА Александр Емельяненко заявил, что согласен провести бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который ранее вызвал его на поединок.

«Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан. Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора: по каким правилам, место проведения, – я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать. Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. «Ахмат» – сила!», – заявил Емельяненко на видео в Instagram.

Ранее глава Чечни вызвал на поединок Александра Емельяненко. Боец ответил Кадырову, однако не уточнил, готов ли провести бой.

Позже Кадыров заявил, что одержит победу в бою с Александром Емельяненко.