Захарова раскритиковала подход Польши к выстраиванию отношений с Россией

Польский политический истеблишмент решил поставить отношения с Россией в зависимость от трактовки исторических событий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова отметила, что первый путь в развитии межгосударственных отношений предполагает учебу на ошибках прошлого и одновременное движение вперед.

«Второй путь – бесконечно ставить в зависимость свое будущее, будущее соседних стран, будущее регионов и мира от трактовок и прочтения истории или в принципе от истории», – приводит ее слова ТАСС.

Захарова выразила сожаление тем, что часть польского истеблишмента исторически занимают такую позицию, мешая таким образом Москве и Варшаве выстраивать двусторонние отношения.

«И это, безусловно, является также фактором, осложняющим отношения того же самого Европейского союза (ЕС) с Россией, учитывая ту позицию, которую выстраивает и занимает Польша в ЕС, исходя из выбранной ей тактики», – добавила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что именно польская сторона, а не Россия, на протяжении многих лет подрывала не только двусторонние отношения, но и работу экспертов, призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран.

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