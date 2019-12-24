Подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры России 2020»

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24 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
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Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
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За какой интернет-контент будут платить в новом году

На конкурс для компаний, создающих контент в интернете, в 2020 году выделят 3 млрд рублей Фото: АНО «Институт развития интернета»
Весь год одной из тем, волновавших сетевую общественность, был вопрос регулирования интернета. Обсуждали перспективы создания Россией «суверенного интернета», угрозы даркнета и обязательную предустановку отечественного ПО. А в понедельник тема регулирования Сети получила новый поворот – оказалось, что государство готово платить 3 млрд рублей в год за полезный социально-значимый контент в интернете. Подробности...
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США начали массовую травлю китайских ученых

Китайские ученые испытывают в США все большие сложностиФото: Zuma/ТАСС
Китайских ученых изгоняют из Соединенных Штатов, китайским студентам не дают визы, американские профессора попадают в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Новый раунд противостояния двух сверхдержав – битва за науку и передовые технологии. Как это происходит и к каким жертвам приводит? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Германия вряд ли чем-то ответит США

Василий Федорцев, политолог, германист
В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...
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Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Алексей Алешковский, сценарист
Можете представить реакцию нашей оппозиции, если бы кому-то из инакомыслящих выписали пятнашечку за сожжение государственного флага? А прекрасную Россию будущего, в которой ту же пятнашечку выписали за сожжение флага ЛГБТ? Подробности...
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              Подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры России 2020»

              24 декабря 2019, 12:24

              Текст: Алина Назарова

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              В полуфиналы конкурса управленцев «Лидеры России 2020» приглашены 3 тыс. 392 человека, сообщили на заседании Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», которое состоялось в Кремле.

              В первый день полуфинала участники пройдут повторное компьютерное тестирование, после чего в течении двух дней будут состязаться в решении различных управленческих задач, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              «Никогда условием победы в конкурсе «Лидеры России» не было назначение. Это не конкурс на должности, это конкурс для отбора резерва, и государство инвестирует в повышение квалификаций деньги на образование и время лучших управленцев в качестве наставников. Мы инвестируем потенциалом. А уж как участники реализуют свой потенциал, зависит от каждого человека. Всем нашим победителям мы говорим, основной конкурс после победы только начинается», – сообщил первый замруководителя администрации президента, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

              В то же время он отметил, что в 2019 году 61 участник «Лидеров России» получил новые высокие назначения. «Напомню, конкурс не предполагает обязательного назначения. Это то, чего они сами добились. Кроме того, эти результаты говорят о том, что нашим экспертам удается выстроить работу так, что отбираются люди с хорошими потенциалами. Вчера заместителем губернатора Курской области назначен Вячеслав Берзин; на прошлой неделе Максим Голик вступил в должность исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Тверской области, в октябре Евгений Грабчак был назначен на должность заместителя министра энергетики РФ.  В этом же году Мария Литовка стала вице-губернатором Севастополя, Александр Бардалеев – министром экономики Бурятии, и т.д. Очень достойный результат», – заявил Кириенко.

              Всего в этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 тыс. 355 участников – все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20 тыс. 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в полуфиналы приглашены 3 тыс. 392 участника.

              Некоторые конкурсанты выразили желание пройти испытания и в региональном полуфинале, и полуфинале специализаций. В этом году в дополнение к основному конкурсу «Лидеры России» были запущены отдельные специализации «Наука», «Здравоохранение», «Финансы и технологии». В полуфинал по специализации «Здравоохранение» приглашено 332 человека, по специализации «Наука» – 333 конкурсанта и по специализации «Финансы и Технологии» – 331 участник.

              По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, в связи с появлением в третьем сезоне конкурса специализаций увеличилось количество полуфиналов.

              «Всего будет 11 полуфиналов. Из них восемь – региональных, а три – полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы пройдут во всех восьми федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашено 663 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области.  Из 3 тыс. 392 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны», – рассказал Комиссаров.

              Он добавил, что среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин. Для сравнения, во втором сезоне конкурса в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом сезоне – 14,8%. Что касается специализаций, больше всего женщин вышло в полуфинал трека «Здравоохранение» – 27%, в полуфинал специализации «Наука» – 23% и 10% – в полуфинал трека «Финансы и технологии».

              «По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей 8 зарубежных стран. По 6 участников из Республики Беларусь и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии», – добавил Комиссаров.

              В то же время Кириенко обратил особое на внимание задания «Сердце Лидера». Одно из условий пропуска в суперфинал, помимо победы в очных этапах, это выполнение именно этого задания. В рамках него участники должны реализовать социально значимые проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем.

              «В прошлом году мы впервые сделали добавочное задание – социальное задание «Сердце Лидера». Было достаточно много дискуссий, поскольку выбираем управленцев, а это, вроде, не совсем управленческий навык. Но с другой стороны – нет такого теста, который может проверить наличие души, сердца. Я убежден, что это важный критерий. Для госслужбы – это просто обязательное условие! Если сердца нет, никакие управленческие качества не помогут. Меня порадовало, что в прошлом году у нас было более 1000 проектов. В этом году у нас предложений по реализации социальных проектов в рамках задания «Сердце Лидера» больше 21 тысячи. Особо приятно, что многие ребята, которые начали реализовывать проекты в прошлом году, их не бросают после завершения конкурса. Это дорогого стоит!» – подчеркнул Кириенко.

              Проекты в рамках задания «Сердце Лидера» не должны быть разовыми, их задача – принести пользу обществу. Практики самых актуальных и важных необходимо тиражировать по стране, чтобы к ним могли подключаться активисты из разных регионов. Поэтому в этом году участникам был дан выбор – воплотить свою идею или присоединиться к проекту другого конкурсанта, чтобы реализовать его в своем регионе. Таким образом, площадка конкурса позволит масштабировать общественно значимые проекты на территории России. Авторами социальных проектов стали 28% полуфиналистов, а 72% предпочли присоединиться к проектам других участников. Самыми популярными темами среди участников стали: «Просвещение и образование»; «ЗОЖ: профилактика, а не лечение»; «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу»; «Семья: сохранение традиций и ценностей» и «75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне.

              Участники конкурса «Лидеры России», не набравшие достаточно баллов для выхода в суперфинал, но выполнившие лучшие социальные проекты в рамках задания «Сердце Лидера», получат призы от организаторов и право присутствовать на лекциях суперфинала.

              Суперфинал проекта пройдет с 27 марта по 31 марта 2020 года.


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