Либералы накинулись на сына Иосифа Бродского за любовь к Сталину

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Санкции США против «Северного потока – 2» не в состоянии сорвать проект

США остановили «Северный поток – 2»

Прокладка газопровода «Северный поток – 2» остановлена. Так швейцарская компания Allseas отреагировала на санкции, которые ввел президент США Дональд Трамп. Американцы грозят наказанием для подрядчиков не только «Северного потока – 2», но и «Турецкого», который фактически построен. Удастся ли Вашингтону сорвать российские проекты, которые создают альтернативу транзиту газа по территории Украины? Подробности...
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Транзит газа имеет не только экономическое, но и политическое измерение

На каких условиях Россия оставит газовый транзит Украине

Все больше сигналов о том, что Россия и Украина близки к заключению нового договора о транзите газа. Основным спорным моментом является не только цена, но и срок будущего контракта. Какие чисто экономические условия транзита через Украину являются для Газпрома приемлемыми – а на какие требования Киева Россия категорически не пойдет? Подробности...
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Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскую

Российская экономика заканчивает с советским наследием

Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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    Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

    На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
    В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
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    Феминизм превращается в ИГИЛ

    Пример творчества художника ТарусоваФото: facebook.com/tarrusov
    Скандалы с участием Роскосмоса случаются регулярно, но, наверное, впервые очередная шумная история не имеет ни малейшего отношения ни к космосу, ни к космодромам, ни к руководству компании. На этот раз предметом спора стало современное искусство и то, какие претензии к нему предъявили представители движения феминисток. Подробности...
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    Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»

    Американская ракета не смогла сработать в штатном режимеФото: NASA/Global Look Press
    Испытания американского космического корабля Starliner, похоже, идут не слишком успешно. А ведь в том числе с помощью этого проекта США пытаются вернуть себе возможность самостоятельно выводить человека в космос, без посредничества России. Как случилось, что заокеанская сверхдержава потеряла ключевые знания о важнейших космических технологиях? Подробности...
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    В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

    Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
    В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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    Открыт сезон в контактном зоопарке детей

    Елена Кондратьева, журналист
    Сироты знают, почему им дарят подарки. Из жалости. Не из любви. Сегодня поездка в детский дом реабилитирует самооценку много лучше сеансов у психотерапевта. Но те, кто занимается благотворительностью постоянно, а не по праздникам, психологи и приемные родители год из года твердят – не заваливайте сирот подарками. Хотите помочь – участвуйте в их социализации. Подробности...
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    Наши ватники и либералы на фоне американцев просто друзья

    Дмитрий Грунюшкин, писатель
    Этот мир устроен плохо. Но есть точки устойчивости системы. И хотим мы этого или нет, точки эти завязаны на растреклятую Америку. И если ослы со слонами начнут по дурости долбить лбами свою секвойю, надеяться, что нас не заденет – наивно. Подробности...
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    Дмитрий Родионов, политолог
    В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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      Все импичменты президентам США

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        Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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        12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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        Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

        В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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                Либералы накинулись на сына Иосифа Бродского за любовь к Сталину

                23 декабря 2019, 00:57

                Текст: Антон Антонов

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                Андрей Басманов, сын Иосифа Бродского, подвергся нападкам со стороны либералов за то, что уважает Иосифа Сталина.

                Правозащитница Ольга Романова, руководитель организации «Русь сидящая», обратила внимание на страницу Басманова в Facebook.

                Романова признала, что «дети и родители» – это «деликатная тема». Однако, по ее словам, «это все же не тот случай».

                «Это – про подумать о себе и о детях. Убеждения у всех могут быть разными, могут быть непримиримыми, но если ваш ребенок любит Гитлера и не скрывает этого – это уже не про убеждения. К убеждениям это никакого отношения не имеет», – заявила она.

                В комментариях блогер Митя Алешковский заявил: «Да что-ж такое. Как с этим жить?». Ему ответил сатирик Виктор Шендерович: «Нормально жить. Сперма ни за что не отвечает».

                Тамара Эйдельман и Анна Плисецкая грубо отозвались также о матери Басманова – художнице Марианне Басмановой и ее родителях. Утверждается, что у Басманова были «кошмарные дедушка с бабушкой» и «мама тоже была не подарок».

                В комментариях на своей странице сам Басманов заявил, что «уважает» Сталина, а «единственно нормальной страной считает поздний СССР». 

                «Я – не Бродский, я – другой. Басманов я», – заявил он.

                В интервью «Комсомольской правде» Басманов заявлял: «Бродского в списке моих любимых писателей нет. Кто есть? Точно не русская классика – ею в школе задушили! Лимонов мне близок. Нравится ранний Пелевин».

                «Отец не был диссидентом – он лишь хотел писать стихи. Хотел, чтобы его печатали. Он, просто неудачно, (как я считаю), попал в этот «замес». Время было такое. Всей этой диссидентской мишпухе, позарез нужен был герой, знамя. Вот, из него и сделали. С другой стороны, в чем-то, это ему очень помогло. А Советская власть, просто не очень хорошо разбиралась «в тонких материях», ну и стала прессовать его, почем зря...» – сказал он.


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