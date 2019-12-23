Либералы накинулись на сына Иосифа Бродского за любовь к Сталину

Андрей Басманов, сын Иосифа Бродского, подвергся нападкам со стороны либералов за то, что уважает Иосифа Сталина.

Правозащитница Ольга Романова, руководитель организации «Русь сидящая», обратила внимание на страницу Басманова в Facebook.

Романова признала, что «дети и родители» – это «деликатная тема». Однако, по ее словам, «это все же не тот случай».

«Это – про подумать о себе и о детях. Убеждения у всех могут быть разными, могут быть непримиримыми, но если ваш ребенок любит Гитлера и не скрывает этого – это уже не про убеждения. К убеждениям это никакого отношения не имеет», – заявила она.

В комментариях блогер Митя Алешковский заявил: «Да что-ж такое. Как с этим жить?». Ему ответил сатирик Виктор Шендерович: «Нормально жить. Сперма ни за что не отвечает».

Тамара Эйдельман и Анна Плисецкая грубо отозвались также о матери Басманова – художнице Марианне Басмановой и ее родителях. Утверждается, что у Басманова были «кошмарные дедушка с бабушкой» и «мама тоже была не подарок».

В комментариях на своей странице сам Басманов заявил, что «уважает» Сталина, а «единственно нормальной страной считает поздний СССР».

«Я – не Бродский, я – другой. Басманов я», – заявил он.

В интервью «Комсомольской правде» Басманов заявлял: «Бродского в списке моих любимых писателей нет. Кто есть? Точно не русская классика – ею в школе задушили! Лимонов мне близок. Нравится ранний Пелевин».

«Отец не был диссидентом – он лишь хотел писать стихи. Хотел, чтобы его печатали. Он, просто неудачно, (как я считаю), попал в этот «замес». Время было такое. Всей этой диссидентской мишпухе, позарез нужен был герой, знамя. Вот, из него и сделали. С другой стороны, в чем-то, это ему очень помогло. А Советская власть, просто не очень хорошо разбиралась «в тонких материях», ну и стала прессовать его, почем зря...» – сказал он.