Путин показал версальское унижение Германии в цифрах

Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита глав СНГ привел статистику о том, какие потери понесла Германия после поражения в Первой мировой войне.

«Для Германии Версальский мир стал символом глубокой несправедливости и национального унижения. Фактически речь шла об ограблении Германии», – подчеркнул российский лидер. Полное выступление Путина опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил, что Германия обязалась выплатить странам Антанты 269 млрд золотых марок, что эквивалентно 100 тыс. тонн золота.

«Для сравнения скажу, что на октябрь 2019 года, вот сейчас, запасы золота составляют: в США – 8130 тонн, в Германии – 3370 тонн, в России – 2250 тонн. А Германия должна была тогда выплатить 100 тыс. тонн. По нынешней цене золота в 1464 доллара за тройскую унцию репарации составляли порядка 4,7 трлн долларов. При этом ВВП Германии в текущих ценах 2018 года, если правильные те данные, которые я получил, составляют всего 4 трлн долларов», – объяснил Путин.

Он отметил, что последние выплаты по этому обязательству в размере 70 млн евро были проведены в октябре 2010 года.

«Я думаю, и многие с этим соглашаются, в том числе исследователи, именно так называемый дух Версаля сформировал питательную среду для радикальных и реваншистских настроений. Нацисты активно эксплуатировали тему Версаля в своей пропаганде, обещая избавить Германию от национального позора, а сам Запад своими руками дал нацистам карт-бланш на реванш», – сказал российский лидер.

Он также привел слова французского маршала Фердинанда Фоша, обеспечившего победу в Первой мировой войне.

«Он в свое время изрек замечательное пророчество, он сказал, цитата: «Это не мир, а перемирие лет на 20». Он практически не ошибся даже во времени», – отметил Путин.

Он также процитировал президента США Вудро Вильсона, который называл ошибкой дать повод немцам «в один прекрасный день отомстить».

Президент заявил, что «Версальское мироустройство породило многочисленные конфликты и противоречия», которые затем способствовали началу Второй мировой войны.

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