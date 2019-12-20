Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, известная как Нюша, рассказала о домогательствах известного продюсера.

Нюша рассказала об этом в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

Певица рассказала, что в момент инцидента ей было 12 лет. Фамилию продюсера она не назвала.

Девушка отметила, что тогда она уже сама писала песни, а у отца, бывшего участника «Ласкового мая» Владимира Шурочкина, «сложилась тяжелая ситуация, он потерял свою студию». Музыкант хотел для дочери самого лучшего, «то стал ходить по продюсерам», предлагая им материал Анны.

Юную исполнительницу пригласили на несколько кастингов. На одном из них продюсер попросил Шурочкина оставить их с девочкой наедине.

«Сначала мы просто разговаривали, а потом он попросил раздеться», – вспоминает певица.

Она отметила, что знала: на кастингах девочки раздеваются до купальников – «чтобы оценили их фигуру». Однако продюсер попросил ее раздеться догола – снять нижнее белье.

При этом, по словам певицы, он говорил, что ему можно доверять, словами: «Представь, что я доктор». Ребенок, думая, «что, наверное, так надо», подчинился.

Педофил, по словам Нюши, «просто смотрел»; произошедшее, по словам певицы, было для нее «очень неприятно».

Через некоторое время Шурочкина рассказала отцу о произошедшем, отметив, что он был в шоке.

«Не знаю, что происходило дальше, но это обернулось для меня серьезными психологическими расстройствами, с которыми я, к счастью, уже справилась», – подытожила певица.

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