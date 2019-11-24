Солист Rammstein выпустил клип с домогательствами к Лободе на советском заводе

В Сети появился клип немецкой группы Lindemann, в которой главный герой – директор завода в Ленинграде (солист Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein) - совершает попытку изнасилования жены космонавта, работающей на этом предприятии (Светлана Лобода).

Клип на песню «Frau & Mann» снимался в Санкт-Петербурге. Главные роли в нем исполнили сам Линдеманн, который сыграл директора хрустального завода, и украинская певица Светлана Лобода. Также в клипе присутствуют два космонавта (Петер Тэгтгрен и Петер Стормаре), один из которых является по сюжету мужем Лободы и братом директора завода.

По сюжету Лобода, работающая фасовщицей, разбивает хрустальные бокалы, за что начальник кричит на нее и пытается изнасиловать, но получает отпор. В конце клипа герой Линдеманна вдобавок получает по лицу от космонавта.

Режиссером стал Сергей Минадзе.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее Линдеманн опубликовал видео «драки» с космонавтом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге под мелодию русской народной песни «Калинка».

Группа Lindemann – проект лидера Rammstein и шведского мультиинструменталиста Петера Тэгтгрена. В марте 2020 года музыканты приедут в том числе в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Москву.