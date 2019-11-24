Солист Rammstein выпустил клип с домогательствами к Лободе на советском заводе

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24 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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У «Единой России» появится новая функция перед 2021 годом

В своей речи Владимир Путин указал единороссам на истинные лидерские качестваФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Единая Россия» берет на себя правозащитные функции и начнет оказывать бесплатную юридическую поддержку. В самой партии продолжится курс на обновление. Об этом говорилось на прошедшем в Москве XIX съезде. Выступивший перед делегатами Владимир Путин заявил, что лидер – это прежде всего тот, кто спрашивает с себя строже, чем с других. Как предстоящие изменения отразятся на партии и сможет ли она получить конституционное большинство по итогам выборов 2021 года? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей

Су-30МКИ радикально изменил военную ситуацию у границ ИндииФото: Марина Лысцева/ТАСС
Продолжаются спекуляции по поводу того, как Индия оценивает боевые качества российских истребителей по сравнению с самолетами производства Франции. Все это заставляет напомнить о том, как и почему Нью-Дели купили Су-30МКИ, каким образом эти истребители изменили расклад сил в регионе и как они реально выглядят на фоне зарубежных аналогов. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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              Солист Rammstein выпустил клип с домогательствами к Лободе на советском заводе

                 24 ноября 2019, 13:58
              Фото: Lindemann Official/YouTube
              Текст: Сергей Гурьянов

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              В Сети появился клип немецкой группы Lindemann, в которой главный герой – директор завода в Ленинграде (солист Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein) - совершает попытку изнасилования жены космонавта, работающей на этом предприятии (Светлана Лобода).

              Клип на песню «Frau & Mann» снимался в Санкт-Петербурге. Главные роли в нем исполнили сам Линдеманн, который сыграл директора хрустального завода, и украинская певица Светлана Лобода. Также в клипе присутствуют два космонавта (Петер Тэгтгрен и Петер Стормаре), один из которых является по сюжету мужем Лободы и братом директора завода.

              По сюжету Лобода, работающая фасовщицей, разбивает хрустальные бокалы, за что начальник кричит на нее и пытается изнасиловать, но получает отпор. В конце клипа герой Линдеманна вдобавок получает по лицу от космонавта.

              Режиссером стал Сергей Минадзе.

              Видео опубликовано на YouTube.

              Ранее Линдеманн опубликовал видео «драки» с космонавтом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге под мелодию русской народной песни «Калинка».

              Группа Lindemann – проект лидера Rammstein и шведского мультиинструменталиста Петера Тэгтгрена. В марте 2020 года музыканты приедут в том числе в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Москву.


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