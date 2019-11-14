Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал видео «драки» с космонавтом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге под мелодию русской народной песни «Калинка».

Видео музыкант опубликовал в своем Instagram. Роль космонавта с парашютом исполнил шведский актер Петер Стормаре, ранее уже работавший с Линдеманном.

Под роликом собралось достаточное количество русских комментариев. Подписчики из России восхищаются музыкантом и отмечают, что ролик получился «прекрасным». Некоторые поинтересовались, не получил ли еще немец российское гражданство, и пошутили, что Линдеманна из России «калачом не выманишь».

Некоторые фанаты выразили надежду, что Линдеманн продемонстрировал кадры из нового клипа.

Ранее солист Rammstein назвал русских спортсменов «самыми жесткими типами в мире», отметив их выносливость.