Соловьев вступился за затравленную украинскую журналистку

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы заступился за журналистку Юлию Витязеву, которую затравили в соцсетях, а также ложными доносами в ФСБ и СБУ.

Соловьев поинтересовался у журналистки из Одессы Юлии Витязевой, кто рассылает ей угрозы в соцсетях.

«Есть люди, которым очень не нравится, что я сейчас здесь в безопасности», – ответила на это Витязева, подтвердив, что на нее «пишут на вас жалобы в ФСБ Российской Федерации и одновременно в СБУ».

Соловьев задался вопросом, чем эти «люди, которые считают себя демократами и оппозиционерами … отличаются от стукачей сталинской эпохи, которые писали доносы».

Он обратился к доносчикам напрямую: «Я вам скажу, каждому, кто пишет. Вы не стесняйтесь. Я ваши имена озвучу. Народ должен знать стукачей. Народ должен знать тех, кто пишет кляузы. Народ должен знать, кто пишет на людей, вынужденных бежать из Одессы, чтобы не быть убитыми. И тех, которые пишут, чтобы расправились в Одессе с родственниками. И тех, которые требуют, чтобы отдали на растерзание. Народ должен вас знать в лицо, чтобы потом у вас не было иллюзий, как к вам народ относится».

Соловьев также попросил правоохранителей установить личности доносчиков, объяснив, что «очень важно обществу знать этих «неравнодушных» граждан».

Юлия Витязева переехала в Россию летом 2015 года, поскольку ощущала угрозу своей безопасности на Украине.