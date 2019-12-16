Британские молодожены расстались прямо на свадьбе

В Великобритании молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались после того, как пьяный брат жениха столкнул невесту с лестницы прямо во время торжества, сообщает Daily Mail.

Во время свадебной церемонии 27 июля этого года старший брат жениха Томас выпил слишком много и избил невесту своего брата, а после спустил ее с лестницы. Мать и сестры Эрин тоже пострадали от рук нового родственника. При этом жених встал на сторону брата, сообщает РИА «Новости».

Девушка после драки обратилась в полицию и сразу подала на развод, однако из-за того, что брак продлился меньше суток, пару развести не могут. Эрин пытается добиться аннулирования своего брака.

Отец невесты Колин Джордж заявил, что такое неадекватное поведение Томаса – не редкость. «Я так сразу и не скажу, сколько праздников он испортил. Слишком много было случаев», – сказал он.

О происшествии на свадьбе стало известно после того, как 1 декабря жених возле бара избил 43-летнего мужчину и был арестован. Стефана обвиняют в покушении на убийство. Его брат приговорен к году общественных работ за пять нападений и нанесение материального ущерба на свадьбе.

Ранее в Кувейте молодожены развелись через три минуты после свадьбы из-за неудачной шутки жениха в адрес невесты.