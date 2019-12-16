Эксперт оценил американский рейтинг «самых могущественных» стран мира

«На мой взгляд, совершенно адекватный рейтинг. США – единственная современная сверхдержава, Россия ей противостоит, как это было и в XX веке», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Можегов. Так он оценил попадание России на 2-е место в список самых могущественных стран мира по версии американских экспертов.

«Вполне ясно и точно определено соотношение влияния и сил в современном мире. Может быть, это противостояние не настолько серьезно, Россию сегодня нельзя назвать сверхдержавой, но принципиально соотношение остается таким же, какое сложилось после Второй мировой войны, продолжил эксперт», – сказал эксперт-американист Владимир Можегов.

Журнал U.S.News опубликовал список «самых могущественных», по мнению американских составителей, стран мира. Учитывались пять показателей: мировое лидерство, экономика (в том числе ВВП на душу населения) политическое влияние, участие в международных альянсах и военная мощь.

Первое место журнал отдал США, второе – России, третье – Китаю. Места с четвертого по десятое занимают Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея соответственно. В числе стран с наименьшим влиянием в мире названы Словакия, Словения, а также Эстония, Латвия, Литва.

Несмотря на поражение России в «холодной войне» и нынешнюю неспособность серьезно противостоять США с экономической точки зрения, Россия во многом вернула свое политическое и геополитическое влияние, констатировал Владимир Можегов. «Сегодня противостояние двух стран не настолько конфронтационное, как это было во времена СССР, но, тем не менее, оно сохраняется», – подчеркнул политолог.

На ваш взгляд Путин назвал США единственной сверхдержавой. Должна ли Россия стремиться возродить статус второй сверхдержавы, который был у СССР? Да

Нет



Третье место Китая также совершенно справедливо, согласился Можегов, напомним, что с экономической точки зрения это вторая сверхдержава. Напомним, ВВП США на 2019 год составляет около 21 трлн долларов, ВВП Китая – около 13 трлн долларов. Германия расположилась на четвертом месте, поскольку эта страна является центром Евросоюза, единственным его двигателем. По сути, когда мы говорим Германия, мы имеем в виду Евросоюз, подчеркнул Можегов.

«Заключают рейтинг лимитрофы – Словакия, Словения и страны Прибалтики, что тоже вполне соответствует действительности. Так что в целом рейтинг американских исследователей расставил вполне адекватные оценки», – заключил собеседник.

Глава социологической службы «Ромир» Андрей Милехин ранее в интервью газете ВЗГЛЯД подробно рассказывал о том, как составляются разного рода рейтинги, в том числе те, в которых сравниваются различные показатели стран мира.

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